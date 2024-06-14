Nevşehir'de Esnaf Kooperatifinin Müdürü ve Eski Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Esnaf Kooperatifinin Müdürü ve Eski Başkanı Tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde faaliyet gösteren Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin müdürü ve eski başkanı, usulsüz işletme kredisi kullandırarak kamu kurumunu dolandırdıkları suçlamasıyla tutuklandı. Kooperatif yöneticilerinin, sahte esnaf olarak gösterdikleri kişilere sağlanan işletme kredilerini usulsüz bir şekilde kullandırdıkları ve bu şekilde kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon sonucunda kooperatif başkanı, müdür ve eski başkanın yanı sıra usulsüz kredi kullanan 12 kişi gözaltına alındı.

14.06.2024 14:19
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin müdürü ile eski başkanı, usulsüz işletme kredisi kullandırarak kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gülşehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bazı kooperatif yöneticilerinin usulsüz şekilde esnaf olarak gösterdikleri kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan işletme kredisinden kullandırdıkları, usulsüz alınan kredilerin kooperatif yöneticilerine aktarıldığı belirlendi.

Bu yöntemle Halkbank Nevşehir Şubesinden 4 milyon 614 bin lira kredi kullandırılarak kamunun 2 milyon 589 bin lira zarar etmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda Kooperatif Başkanı E.Ü, Müdür Ü.E. ve eski Başkan F.G. ile usulsüz kredi kullanan 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan E.Ü. ile 12 şüpheli serbest bırakıldı, Gülşehir Adliyesi'ne sevk edilen F.G. ve Ü.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Esnaf Kooperatifinin Müdürü ve Eski Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Esnaf Kooperatifinin Müdürü ve Eski Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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