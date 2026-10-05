Nevşehir\'de kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı yakalandı, 135 bin makaron bulundu

Nevşehir'de, kaçakçılık ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 135 bin makaron, 60 litre etil alkol, 840 paket bandrolsüz sigara, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ile 38 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.