Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 23 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Nevşehir'de kaçakçılık operasyonunda 23 bin bandrolsüz makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin bandrolsüz makaron, 6 bin 41 doldurulmuş makaron, 5 kilo 769 gram kaçak tütün ve 3 kilo 750 gram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Nevşehir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Derinkuyu ilçesine balı Yazıhüyük beldesinde düzenlenen operasyonda şüpheli C.Ç'nin adresindeki aramada, 23 bin bandrolsüz boş makaron, 6 bin 41 doldurulmuş makaron, 5 kilo 769 gram kaçak tütün, 3 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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