Nevşehir\'de otomobil devrildi, yaşlı çift öldü, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Nevşehir'de otomobil devrildi, yaşlı çift öldü, kamyonet sürücüsü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı, savrulan otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada otomobildeki yaşlı çift yaşamını yitirdi, kamyonetteki bir yolcu yaralandı; kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Nevşehir'de kamyonetle çarpıştıktan sonra devrilen otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Nevşehir- Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda Nurettin Turgut (83) idaresindeki 50 BD 755 plakalı otomobil ile Harun A. yönetimindeki 38 YC 734 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarpıp devrildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Nurettin Turgut ağır yaralandı, eşi Sıddık Turgut (81) hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan bir yolcu da yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Turgut kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Görgü tanığı Celal Develi, bağda üzüm topladığı sırada büyük bir gürültü duyup yola koştuğunu, gördükleri karşısında çok üzüldüğünü belirtti.
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