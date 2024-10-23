Nevşehir'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Nevşehir'de aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca ile 108 fişek, 5 şarjör ve 9 elektronik sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Göreme beldesinde B.T'nin aracında ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında ruhsatsız 3 av tüfeği ve 4 tabanca, 108 fişek, 5 şarjör ile 9 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.T, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

B.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.