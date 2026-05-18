Nevzat Özer Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Nevzat Özer'in cenazesi toprağa verildi.
İstanbul'da hayatını kaybeden 65 yaşındaki Özer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'ne getirildi.
Özer, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.
