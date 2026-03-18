New Mexico'da Üste Silahlı Saldırı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.
Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.
Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.
