New Mexico'da Üste Silahlı Saldırı

ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin Alamogordo bölgesinde yer alan Holloman Hava Kuvvetleri üssü, "civarda saldırgan bulunduğu" yönündeki ihbar üzerine yerel saatle 17.30 sularında tecrit altına alındı.

Yetkililer, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 1 kişinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığını ve üssün güvenli olduğunu açıkladı.

Vurulan kişilerin isimleri ile olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.