New York Metrolarında Suç Artışı: Polis Görünürlüğü Artırılıyor

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde metrolarda işlenen suçların artması, belediye yetkililerini harekete geçirdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzenlediği basın toplantısında, suçların önemli bir bölümünün metrolarda işlendiğine işaret etti.

Metrolarda işlenen suçların hızlı artışıyla mücadele için geçici çözüm olarak polis memurlarının, 12 saatlik vardiyalarla, daha uzun sürelerde görev yaparak görünürlüklerinin artırılacağını dile getiren Adams, "Polislerin trenlerde yürümesini, platformlarda bulunmasını, ücretli geçiş gişelerinin yakınında olmasını ve suçun gerçekte nerede işlendiğini tespit etmesini istiyoruz." dedi.

6 kategorinin 5'inde artış kaydedildi

New York Polis Teşkilatının (NYPD) en son hazırladığı suç raporuna göre, transit suçlar yüzde 18, büyük hırsızlıklar yüzde 22, ağır suçlar yüzde 17 arttı.

Raporda ana hatlarıyla yer alan "cinayet, tecavüz, soygun, ağır saldırı, hırsızlık ve büyük çaplı hırsızlık" adındaki 6 kategorinin 5'inde artış kaydedildi.

Toplu taşıma idaresinden 20 milyon dolarlık proje

New York'un toplu taşıma idaresi Metropolitan Transit Authority (MTA), hızla artan metrodaki suçlarla mücadele etmek için maliyeti 20 milyon doları bulan metro istasyonlarındaki eski floresan armatürlerin, daha parlak LED modelleriyle değiştirilmesi projesini duyurdu.

New York City Transit Başkanı Richard Davey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "472 metro istasyonumuzun her birinin aydınlatmasını iyileştirerek, istasyonlarımızı daha güvenli hale getirmekle kalmıyor, maliyetlerimizi ve emisyonlarımızı da azaltıyoruz." ifadesini kullandı.

Davey, bunun suçluları korkutacağını kaydetti.