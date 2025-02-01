New York'ta 39 Tutuklama Operasyonu - Son Dakika
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New York'ta 39 Tutuklama Operasyonu

ABD'de 29 ekip, New York'ta göçmenlere yönelik 39 kişiyi tutukladı. Trump yönetimi etkisi.

01.02.2025 13:20
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NEW YORK, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'de 29 ekipten oluşan federal kurum yetkilileri, çoğu New York kenti ve bazıları da Long Island'da olmak üzere 39 kişiyi tutukladı. New York Times'ın cuma günkü haberine göre operasyon, "Başkan Donald Trump'ın yeniden göreve başlamasından bu yana Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın New York'ta sergilediği ilk ve en görünür güç kullanımı" olarak nitelendirildi.

Haberde kısa süre önce İç Güvenlik Bakanı olarak onaylanan ve Trump'ın bir numaralı göç yetkilisi olan Kristi Noem'in sahneye çıkarak memurlara motivasyon konuşması yaptığı belirtildi. Noem daha sonra zırh giyerek memurlara katıldı ve Bronx'da çete üyesi olduğundan şüphelenilen Venezuelalı bir kişiyi tutukladılar.

Ekipler tutuklamaları Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı bir listeye göre gerçekleştirdi.

New York'taki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden sorumlu özel memur Frank Tarentino, baskınlara katılan federal yetkililerden biri olarak memurların şiddet içeren suçlara karışan, çetelerle bağlantısı olduğuna inanılan ya da uyuşturucu kaçakçılığına bulaşan kişilere öncelik verdiğini ve sonrasında daha az ciddi olan suçlara karışan insanlara yönelik hazırlanan kademeli bir listeye göre hareket edeceklerini söyledi.

"Salı günü 39 kişiye yönelik tutuklama, Göç ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın son 2 yılda New York kenti bölgesindeki ortalama günlük tutuklama sayasının üzerinde, ancak teşkilatın bu oranı korumayı mı yoksa büyük oranda artırmayı mı seçeceği belirsiz" ifadelerinin kullanıldığı haberde New York'ta birden fazla kurumun yaptığı işbirliğinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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