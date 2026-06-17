Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek - Son Dakika
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Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Özel\'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
17.06.2026 10:04
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay talebiyle harekete geçen delegelerin topladığı imzalar bugün saat 11.45'te Genel Merkez'e teslim edilecek. CHP il örgütleri tarafından toplanan imzaların sunulmasının ardından il başkanlarının parti genel merkezi önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay çağrıları hız kazandı. Kurultayın yeniden yapılmasını isteyen delegeler tarafından toplanan imzalar bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek.

CHP'DE GÖZLER BUGÜN TESLİM EDİLECEK İMZALARDA

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından parti içindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan ilan edilmesinin ardından, partinin kısa sürede yeniden kurultaya gitmesini isteyen delegeler harekete geçti.

CHP il örgütlerinin koordinasyonunda toplanan imzaların bugün parti yönetimine sunulacağı öğrenildi.

İMZALAR GENEL MERKEZE TESLİM EDİLECEK

Kurultay talebiyle toplanan imzalar, saat 11.45'te CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek. Sürecin, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi yönündeki talepler açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

İL BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İmzaların teslim edilmesinin ardından CHP'li il başkanlarının genel merkez binası önünde basın açıklaması yapması bekleniyor. Açıklamada kurultay talebine ilişkin detayların ve izlenecek yol haritasının paylaşılması öngörülüyor.

İMZALAR NE ANLAMA GELİYOR?

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanmasının üç yolu bulunuyor. Genel başkan doğrudan kurultay çağrısı yapabiliyor, Parti Meclisi bu yönde karar alabiliyor ya da kurultay üyelerinin beşte biri noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunabiliyor.

Delegelerin imzaları 15 günlük süre içinde toplanarak genel başkanlığa teslim ediliyor. Başvurunun ardından olağanüstü kurultayın en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor. 900 delegenin imzası, seçimli olağanüstü kurultay için gereken salt çoğunluğun aşılmış olduğu anlamına geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek - Son Dakika

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