New York'ta British Airways'e ait Concorde jeti müzeye yerleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, iftar programında kamu hizmetlerinin etkinliğini vurguladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle bir araya geldiği iftar programında, Ramazan ayında birlik ve beraberliğin pekiştiği hayır ve yardımlaşmanın arttığına dikkat çekerek, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi. Ayrıca, görev değişikliği nedeniyle Bayburt'tan ayrılacak olan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'e başarılı çalışmaları için teşekkür etti.