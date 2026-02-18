New York'ta Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York'ta Ramazan Coşkusu

18.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, Ramazan'ı yoğun programlarla karşılıyor.

ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlasına ev sahipliği yapan New York'ta, bu ramazanın, kentin ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani yönetiminde coşkuyla geçmesi bekleniyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Mamdani, 2021'de New York Eyalet Meclisi üyeliğine seçilmesinden bu yana ramazan ayını kamu görevleriyle birlikte yürütüyor.

ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, ramazan ayını bu yıl daha yoğun bir program ile sürdürecek.

Geçen yıl seçim kampanyası sırasında metroda orucunu açtığı fotoğraf sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenen Mamdani'nin bu yıl ise itfaiyeciler, kuryeler ve diğer çalışan Müslümanlarla iftar programları düzenlemesi planlanıyor.

Mamdani'nin ekibi ayrıca Batı Afrikalı, Güney Asyalı, Orta Doğulu ve siyahi Amerikalı Müslüman topluluklara yönelik özel temas çalışmaları hazırlıyor.

New York Belediyesinin ayrıca göçmen nüfusun yoğun olduğu camilerin yürüttüğü yemek dağıtım programlarına destek vereceği belirtiliyor.

Araştırmalara göre, ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlası New York'ta yaşıyor.

Önceki belediye başkanları da ramazan ayı vesilesiyle çeşitli adımlar atmıştı. Eski belediye başkanlarından Michael R. Bloomberg iftar davetleri düzenlemiş, Bill de Blasio ise okullarda Ramazan ve Kurban Bayramlarını tatil ilan etmiş, Eric Adams ise beş ilçede ramazan etkinlikleri organize etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, New York, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Ramazan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: New York'ta Ramazan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.