Nice'de Oy Pusulaları Yağmurda Hasar Gördü

15.03.2026 14:37
Nice'de yerel seçimler için hazırlanan oy pusulalarının %20-25'i yağmur nedeniyle kullanılamadı.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde yerel seçimler için hazırlanan on binlerce oy pusulası, yağmur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nice'de yerel seçimlerin ilk turunda kullanılmak üzere hazırlanan on binlerce oy pusulası dün seçim merkezlerine taşındığı sırada yağmurda ıslanarak hasar gördü.

Yerel makamlar, hasarlı oy pusulalarının yeniden basılması için matbaacılarla acilen iletişime geçti.

Valilik, Nice'de yerel seçimlerin ilk turu için hazırlanan oy pusulalarının yüzde 20 ila 25'inin hasar gördüğünü, bu durumun seçimlere herhangi bir etkisi olmayacağını kaydetti.

İlk tur için seçmenler sandık başında

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Resmi olmayan sonuçlar, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerde, 50 bin 478 listede 904 bin 42 aday yarışıyor.

