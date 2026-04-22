Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22.04.2026 14:59
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 23 Nisan'ın Türk milletinin kendi geleceğine el koyduğu ve tam bağımsızlık yolunda attığı en büyük adım olduğunu belirtti.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla TBMM'nin 106 yıl önce kurulduğunu anımsatan Özdemir, TBMM'nin bağımsızlığın sarsılmaz kalesi olduğunu vurguladı.

Türk milleti için 23 Nisan'ın kutlu bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün bizler, bu mirasın onurunu yaşıyor milli egemenliğimizi sonsuza dek koruma kararlılığımızı tazeliyoruz. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ederek onlara olan güvenini ortaya koymuştur. Belediye olarak bizler de evlatlarımızın daha modern, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehirde büyümeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların gözlerindeki ışık, bizlerin çalışma azmidir. Başta Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımızın ve hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
