Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 23 Nisan'ın Türk milletinin kendi geleceğine el koyduğu ve tam bağımsızlık yolunda attığı en büyük adım olduğunu belirtti.

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla TBMM'nin 106 yıl önce kurulduğunu anımsatan Özdemir, TBMM'nin bağımsızlığın sarsılmaz kalesi olduğunu vurguladı.

Türk milleti için 23 Nisan'ın kutlu bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün bizler, bu mirasın onurunu yaşıyor milli egemenliğimizi sonsuza dek koruma kararlılığımızı tazeliyoruz. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ederek onlara olan güvenini ortaya koymuştur. Belediye olarak bizler de evlatlarımızın daha modern, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehirde büyümeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların gözlerindeki ışık, bizlerin çalışma azmidir. Başta Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımızın ve hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."