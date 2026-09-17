Niğde Bor'da özel eğitim merkezinde beslenen 6 yaşındaki engelli çocuk yaşamını yitirdi

Niğde Bor'da özel eğitim merkezinde beslenen 6 yaşındaki engelli çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde beslenme pompasıyla beslenen 6 yaşındaki engelli çocuğun nefes borusuna mama kaçtı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Niğde'nin Bor ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 6 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde beslenme pompasıyla beslenen Y.Ç.'nin nefes borusuna mama kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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