Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaGüncelNiğdeBorSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
24 dakikada 3 deprem Bilim insanlarından “deprem fırtınası“ uyarısı 24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından "deprem fırtınası" uyarısı
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
23:06
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
23:04
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı
"Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
22:57
İşte Adana depremlerinin ön raporu Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı
İşte Adana depremlerinin ön raporu! Önce ve sonra toplam 33 artçı sarsıntı
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:17
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 00:29:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei