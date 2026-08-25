Niğde'de Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Niğde'de Patates Hasadı Başladı

Niğde\'de Patates Hasadı Başladı
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Niğde'de patates hasadı başladı, fiyatlar 20-25 lira arasına ulaşarak üreticiyi sevindirdi.

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden olan Niğde'de, hasat başladı. Tarlada kilosu 25 liraya kadar çıkan patates, üreticisinin yüzünü güldürdü. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mevcut fiyatların üreticinin maliyetini karşılayıp gelir elde etmesine imkan sağladığını söyledi.

Niğde'de bu yıl 230 bin dekar alana patates ekimi yapıldı. Türkiye'de en fazla patates ekilen kentte, patates hasadı başladı. Tarlada 20-25 liradan alıcı bulunan patates, üreticisinin yüzünü güldürdü. Niğde'de bu yıl rekolte beklentisinin 900 ton civarında olduğunu belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, mevcut fiyatların üreticinin maliyetini karşılayıp gelir elde etmesine imkan sağladığını söyledi.

'PATATES HAK ETTİĞİ DEĞERDE SATILMALI'

Patatesin üretim maliyetleri ve çiftçinin emeği dikkate alınarak değerinde satılması gerektiğini vurgulayan Kenar, "Patates fiyatları şu anda hak ettiği değerde gidiyor. Ürünün kalitesi, cinsi ve özelliklerine göre fiyat değişebiliyor. Ancak şu anda 20-25 lira seviyesindeki fiyatlar üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından önemli" dedi.

KOMŞU ÜLKELERE İHRAÇ EDİLİYOR

Niğde'de üretilen patateslerin başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere çeşitli komşu ülkelere gönderildiğini belirten Kenar, "Niğde patatesi hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yere sahip. Ürettiğimiz patatesleri başta Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere gönderiyoruz. İşlenmiş patates ürünlerimiz de farklı üçüncü ülkelere ihraç ediliyor. Bu açıdan Niğde patatesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar payı bulunuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Patates Hasadı Başladı - Son Dakika

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