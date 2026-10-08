Niğde\'de \'Sokaklar Güvende\' operasyonunda zanlı 199 uyuşturucu hapla tutuklandı

Niğde'de düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Zanlının üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 199 uyuşturucu hap ile 22,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.