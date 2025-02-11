Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-10 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 83,07 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cam aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.