Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde, Bakü Avrasya Üniversitesinde Niğde Teknopark organizasyonuyla Ödüllü Ar-Ge Proje Pazarı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ ile Bakü Avrasya Üniversitesi ve Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi arasındaki bilim, Ar-Ge ve teknoloji alanına ilişkin iş birliği protokolü çerçevesinde tertip edilen organizasyonda katılımcıların projeleri değerlendirildi.

Bu kapsamda toplam 63 projenin kabul edildiği pazarda, Türkiye'den 8 ayrı üniversiteden 34, Kazakistan'dan iki ayrı üniversiteden 17, Azerbaycan'dan ise iki yükseköğretim kurumundan 12 proje yarıştı.

Bakü Avrasya Üniversitesi Niğde Teknopark İrtibat Ofisi'nde posterlerle sergilenen projeler, paydaş üniversitelerin akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Türkiye'den Aslı Bozdağ "Hydrooxplorer", Kazakistan'dan Nazken Nabiyeva "Student Radio" ve Azerbaycan'dan Nermin Mammedova "E-Çare" başlıklı projeleriyle ödül almaya hak kazandı.

Jüri özel ödüllerini ise Türkiye'den Emine Çakmak "Lifeline", Kazakistan'dan Karlygash Ashirkanova "Turkic World Metaverse", Azerbaycan'dan Elshan İsayev "Milli Guide" projeleriyle aldı.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, tüm katılımcılara teşekkür etti.