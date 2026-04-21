Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "tarımsal dönüşüm" temalı etkinlik yapıldı

21.04.2026 20:19
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) işbirliğiyle "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" programı düzenledi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, tarımdaki dönüşüme dikkati çekti.

Akmeşe, "Tarım, bugün artık yalnızca üretim değil bilgiyle, teknolojiyle ve veriyle yönetilen stratejik bir alan. Bu yeni dönemde yapay zeka ve otonom sistemler, tarımın geleceğini şekillendiren temel unsurlar haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversitenin tarım alanındaki vizyonuna değinerek, TÜME ile gerçekleştirilen işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Uslu, "Üniversitemizin tarımda öncü olması adına önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle birlikte geleceğe yönelik planlamalar yaptık. Hem toplumsal katkı hem de eğitim-öğretim açısından çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ise tarımın artık klasik alanlarla sınırlı olmadığını belirterek, "6'ncı sınıf öğrencilerinin dikey tarım, su kısıtı ve otonom kara araçlarına dair çözümler geliştirdiğini gördük. Yeter ki biz onların önünü açalım, bu gençler geleceğin tarım teknolojilerinin mimarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, "Tarım sadece veterinerlik ve ziraat mühendisliği ile kısıtlanamayacak bir alan. Disiplinler arası çalışmaya açık herkesin bu alana katkı sunabileceği bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda yapay zeka, robotik sistemler ve akıllı tarım uygulamalarının üretimde verimliliği artırdığı, maliyetleri düşürdüğü ve gıda arz güvenliğine katkı sağladığı vurgulandı.

TÜME'nin yerli tarım teknolojileri geliştirme, Ar-Ge'yi destekleme ve sektörler arası işbirliğini güçlendirme rolüne dikkat çekilen programın soru-cevap bölümünde, öğrenciler alanında uzman isimlere soru yöneltti.

Kaynak: AA

