Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi "beyaz önlük" giydi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi "beyaz önlük" giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümünde eğitim alan 34 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

10.12.2024 16:16
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümünde eğitim alan 34 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, çıraklık ve kalfalık aşamasındaki gençlere meslek ahlakını ve kimliğini kazandırmayı amaçlayan geleneklerin, günümüzde önlük, beyaz yaka, biniş veya cübbe giydirme törenleri olarak devam ettiğini söyledi.

Milletlerin kültürel kimliklerinde mutfağın önemli olduğunu aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Mutfak, uygarlıkların zenginliğini yansıtmak bakımından oldukça önemli bir temsil aracıdır. Bu çerçevede farklı kültürlerle etkileşime girerek günümüze kadar gelen Türk mutfağında, medeniyetimizin tarihsel derinliğini ve zenginliğini yakından görmek mümkündür. Geleceğin aşçısı öğrencilerimiz bu amaçtan ilhamla mesleğe kazandırılmakta, öğretim elemanlarımız tarafından aşçılığın gerektirdiği meslek etiği ve mutfak disiplini böyle bir anlayışla öğrencilerimize verilmektedir. Aşçılık önlüğünü giyecek öğrencimize eğitim süreçleri ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından 34 öğrenciye beyaz önlük giydirilen törene, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 34 aşçılık öğrencisi 'beyaz önlük' giydi - Son Dakika

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