Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları kınandı

TÜGVA tarafından düzenlenen programda akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Grup, harekete geçme vaktinin geldiğini vurgulayarak, Filistin için eylem çağrısı yaptı. Etkinliğe, üniversite rektörü, TÜGVA İl Başkanı ve öğrenciler katıldı.

31.05.2024 14:58
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen programda akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler, cuma namazının ardından yerleşkedeki cami önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Yeniler Kulübü Başkan Yardımcısı Görkem Talha Akgül, İsrail'in güvenli bölge olarak nitelenen Refah'a sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini belirtti.

Artık kınama zamanının geçtiğini, harekete geçme vaktinin geldiğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. Eylemden ne olur demeksizin her gün ve her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri harekete mutlaka geçirecektir. Bunun örneği geçtiğimiz hafta, 3 Avrupa ülkesi olan İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı. Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz, biz inanıyoruz ki, bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak."

Etkinliğe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA İl Başkanı Burak Yaşar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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