Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı Projesi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı Projesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı Projesi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bozdağ'ın geliştirdiği 'Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı' projesi, kentsel dönüşümlerde yaşanan problemleri çözmeyi hedefliyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu yazılım sayesinde kentsel dönüşüm süreci hızlanacak ve yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki sorunlar ortadan kalkacak. Proje ile vatandaşların dijital okur yazarlığı artacak ve dönüşüm öncesi ve sonrası değer değişimine ilişkin bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca yerel yönetimlerin işlemleri otomatikleşecek ve akıllı kentler için altyapı hazırlanacak. Bu sayede dönüşüm süreçleri kısalacak, maliyetler düşecek ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla süreç belediyelerce yönetilecek.

18.05.2024 15:29
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesi geliştirilecek.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bozdağ'ın "Kentsel Dönüşümde Karar Destek Yazılımı" projesiyle kentsel dönüşümlerde yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK 1001 Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı çerçevesinde 450 proje arasından seçilerek desteklemeye değer görülen yazılım sayesinde kentsel dönüşümlerde süreç daha hızlı ilerleyerek, yerel yönetimler ve vatandaş arasında yaşanan sorunlar ortadan kalkacak.

Doç. Dr. Aslı Bozdağ, Mühendislik Fakültesinde ekibiyle yaptığı açıklamada, bu projeyle vatandaşların dijital okur yazarlığının artacağını söyledi.

Vatandaşların dönüşüm öncesi ve sonrası değer değişimine ilişkin bilgi sahibi olacağını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerse manuel olarak yürüttükleri bütün işlemleri otomatik yürütecek. Akıllı kentler plan ve eylemlerine yönelik bir altyapı ve donatı hazırlamış olacaklar. Vatandaş ve yerel yönetim arasında dönüşüm öncesi ve sonrasında ikna süreçleri çok uzun. Ülkemizde Kahramanmaraş, Van depremlerinden sonra afete duyarlı kentler üretmek istiyorsak bu süreçlerin kısaltılması gerekiyor. Biz bu süreci kısaltacağız. Yerel yönetimlerin maliyetlerini düşüreceğiz. Aynı zamanda vatandaşın bu süreci anlamasını, farkında olmasını ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürecin belediyelerce yönetilmesini sağlayacağız."

Kaynak: AA

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