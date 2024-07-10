Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a Üye 69 Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a Üye 69 Terörist Teslim Oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a üye 69 teröristin teslim olduğu bildirildi. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Nijer ve Kamerun'da aralarında kadınların da bulunduğu teröristlerin teslim olduğu belirtildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda terörist yaralı olarak kaçarken, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

10.07.2024 01:03
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Batı Afrika ülkelerinden Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a üye 69 teröristin teslim olduğu bildirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Abubakar Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, 1-6 Temmuz'da Çad, Nijerya, Nijer ve Kamerun topraklarının yer aldığı Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Abdullahi, operasyonlarda Nijer ve Kamerun'da aralarında kadınların da bulunduğu 69 teröristin teslim olduğunu kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını aktaran Abdullahi, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a Üye 69 Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijer ve Kamerun'da Boko Haram'a Üye 69 Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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