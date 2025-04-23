Nijerya\'da 23 Nisan Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nijerya'da tören düzenlendi.

Nijerya Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği programa vatandaşlar, yetim çocukların yanı sıra Türk ve Nijeryalı çocuklar da katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Duru konuşma yaptı.

Duru, TBMM'nin, milletin bağımsızlık mücadelesindeki rolüne ve tarihsel önemine dikkat çekerek, "Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, en karanlık günlerde milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır." ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin önemine de değinen Duru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı bayram olarak çocuklara armağan etmesinin, Türkiye'nin çocuklara olan inancının bir sembolü olduğunu belirtti.

Duru, 23 Nisan'ın dünyada sadece çocuklara ithaf edilmiş tek bayram olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklar bu ülkenin temeli, yarının umududur. Onlara göstereceğimiz sevgi, geleceğe yapılmış en değerli yatırımdır." dedi.

YEE Müdürü Musa Erbaş da 23 Nisan'ın sadece Türkiye'nin olmadığını, tüm dünya çocuklarının bayram olduğunu belirterek, "Çocuklar, sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Sizlerin sağlıklı, mutlu ve barış içinde bir dünyada büyümeniz için hep birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yetim çocukların Türkçe şarkılar söylediği etkinlikte, şiirler okundu ve konser verildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisinin koltuğu 23 Nisan vesilesiyle temsilen Nijeryalı İbrahim Shehu Osman'a devredildi.

Etkinlik, şarkılar, oyunlar ve yemek ikramının ardından sona erdi.