Nijerya'da 50 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 50 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya\'da 50 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Zamfara'da çeteler, tarım işçilerine ateş açarak en az 50 kişiyi kaçırdı. Saldırıda ölü yok.

07.11.2024 14:21
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri en az 50 kişiyi fidye için kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletle gelen silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletinin başkenti Gusau şehrine bağlı Wanke bölgesinde tarlalarda çalışanlara ateş açtı.

Saldırıda hayatını kaybeden olmazken, çete üyeleri en az 50 kişiyi fidye için kaçırdı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da 50 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı - Son Dakika
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