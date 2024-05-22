Nijerya'da 7 Üniversite Öğrencisi Jeneratör Dumanından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da 7 Üniversite Öğrencisi Jeneratör Dumanından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Nijerya\'da 7 Üniversite Öğrencisi Jeneratör Dumanından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde bir müzik stüdyosunda kalan 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencileri, kalacak yerleri olmadığı için stüdyoda kalmaktaydı. Uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kalan öğrencilerden 7 kişi hayatını kaybederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Nijerya'nın enerji sıkıntısı yaşadığı ve halkın çoğunluğunun jeneratörlerle enerji ihtiyacını karşıladığı biliniyor.

22.05.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde bir müzik stüdyosunda, 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bayelsa eyaletinde kalacak yerleri olmadığı için müzik stüdyosunda kalan üniversite öğrencileri, uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kaldı.

Dumanı soluyanlardan 7 kişi yaşamını yitirdi. Stüdyodaki öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 7 Üniversite Öğrencisi Jeneratör Dumanından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
22:15 Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Tartışma konusu olan lüks araçla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
21:30 Bir bomba hizmet daha Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet’ten oluşturulacak Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 ülkenin Filistin’i tanıma kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkenin Filistin'i tanıma kararına ilk yorum
20:01 Reisi’nin ölümü sonrası Hamaney’in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu Tek bir aday var Reisi'nin ölümü sonrası Hamaney'in yerine kimin geçeceği merak konusu oldu! Tek bir aday var
22:45 Batman’da bir ilk İnternet medyasının kalbi Haberler.com’un da yer aldığı konferansta atacak Batman'da bir ilk! İnternet medyasının kalbi Haberler.com'un da yer aldığı konferansta atacak
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
21:52 Mısır tarlasında kayboldu Özel eğitimli köpeklerle aranıyor Mısır tarlasında kayboldu! Özel eğitimli köpeklerle aranıyor
21:47 Akılalmaz olay Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı Akılalmaz olay! Yanlış aileye verilen cenaze mezardan çıkarılıp morga kaldırıldı
20:59 Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanıma kararı Netanyahu’yu küplere bindirdi Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi
19:31 RTÜK Başkanı Şahin’den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız RTÜK Başkanı Şahin'den gündüz kuşağı programı açıklaması: Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız
19:18 Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz’da erken seçime gidiyor Rishi Sunak duyurdu: İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidiyor
18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 23:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da 7 Üniversite Öğrencisi Jeneratör Dumanından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement