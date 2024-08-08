Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları: 7 Kişi Yabancı Bayrak Taşıdığı İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları: 7 Kişi Yabancı Bayrak Taşıdığı İçin Gözaltına Alındı

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda 7 kişi, yabancı ülke bayrağı kaldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

08.08.2024 01:24
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Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda 7 kişi, yabancı ülke bayrağı kaldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Sözcüsü Peter Afunaya, başkent Abuja'da düzenlenen yabancı diplomatlar toplantısında konuştu.

Afunaya, ülkede devam eden protestolarda Kano eyaletinde yabancı ülke bayrağını aldığı gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 7'sinin yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Gözaltına alınanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Afunaya, bu kişilerin Polonya vatandaşları olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ise Nijerya'nın iç işlerine dışarıdan müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden protestolarda ülkenin kuzeyindeki Bauchi, Kano, Kaduna, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde bir grup, Rus bayrağı taşıyarak, Rus hükümetini Nijerya'yı kurtarmaya çağırdı.

Öte yandan, Rusya'nın Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin içinde olunmadığı ve bu eylemlerin hiçbir şekilde koordine edilmediği vurgulandı.

Tinubu, güvenlik şefleriyle görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu, protesto sırasında taşınan Rus bayrağı nedeniyle 5 Ağustos'ta ülkedeki güvenlik şefleriyle bir araya gelmişti.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin darbe çağrıları ve bazı protestocuların yabancı bayraklar sallamasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulamıştı.

Bu arada, protestocular, taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürüyor.

Protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 1 Ağustos'ta başlatılan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış ve çok sayıda bina kundaklanmıştı.

Protestolarda ülke genelinde 873 kişi gözaltına alınırken, şiddet olayları nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları: 7 Kişi Yabancı Bayrak Taşıdığı İçin Gözaltına Alındı - Son Dakika

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