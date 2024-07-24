Nijerya'da Boko Haram Üyelerinin Toplu Yargılaması Başladı - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram Üyelerinin Toplu Yargılaması Başladı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyesi olan 300 kişinin toplu yargılaması başladı. Yargılama süreci uluslararası ceza yargılama sistemine uygun bir şekilde Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yürütülüyor. Adaletin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için 5 hakim görev yapıyor. Nijerya hükümeti daha önce yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu. Boko Haram, 2009'dan bu yana Nijerya'da kitlesel terör eylemleri gerçekleştirerek 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

24.07.2024 23:49
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yakalanan terör örgütü Boko Haram üyesi 300 kişinin toplu yargılamasının başladığı bildirildi.

Nijerya Stratejik İletişim Başkanı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Michael Abu, ülkede terör örgütü üyeleri için yeniden başlayan yargı sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Abu, yargılama sürecinin uluslararası ceza yargılama sistemine uygun olduğunu ve Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Terör örgütünün 300 üyesinin yargılandığını kaydeden Abu, adaletin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için 5 hakimin görev yaptığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu. Yakalanan teröristler federal mahkemede gruplar halinde yargılanıyor.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram Üyelerinin Toplu Yargılaması Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram Üyelerinin Toplu Yargılaması Başladı - Son Dakika
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