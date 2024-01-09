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Nijerya'da Ele Geçirilen 2,5 Ton Fildişi İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da Ele Geçirilen 2,5 Ton Fildişi İmha Edildi

Nijerya Ulusal Çevre Standartları ve Yönetmelikleri Uygulama Ajansı (NESREA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede kaçakçılardan ele geçirilen 2,5 ton fildişinin imha edildiği belirtildi. İmha edilen fildişlerinin çoğunun Nijerya'ya kaçak getirildiği ve yasa dışı ticaretinin yapıldığı ifade edildi. Bu eylemin yaban hayatı kaçakçılığına karşı caydırıcı bir önlem olduğu vurgulandı.

Nijerya\'da Ele Geçirilen 2,5 Ton Fildişi İmha Edildi
09.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:52
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Nijerya'da, kaçakçılardan ele geçirilen 11,2 milyon dolar değerindeki 2,5 ton fildişinin imha edildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Çevre Standartları ve Yönetmelikleri Uygulama Ajansı (NESREA) Genel Direktörü Aliyu Jauro, yaptığı açıklamada, ülkede kaçakçılardan ele geçirilen 11,2 milyon dolar (9,9 milyar naira) değerindeki 2,5 ton fildişinin imha edildiğini belirtti.

Jauro, imha edilen fildişlerinin çoğunun Nijerya'ya kaçak getirildiğini ve yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığını kaydetti.

Caydırıcı olması amacıyla fildişlerinin imha edildiğini aktaran Jauro, "Ele geçirilen bu fildişi stoklarını imha ederek, ülkemizde yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmeyeceğine dair güçlü bir mesaj gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Afrika'da, yasa dışı yollarla temin edilen fildişleri geleneksel tıp, mücevher imalatı ve hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere kaçak olarak farklı ülkelere gönderiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da Ele Geçirilen 2,5 Ton Fildişi İmha Edildi - Son Dakika
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