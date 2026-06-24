Nijerya'da İçme Suyu Projesi Açıldı

KARU, 24 Haziran (Xinhua) -- Nijerya'nın Karu kentindeki Karu Uydu Kenti İçme Suyu Şebekesi'nin açılış töreni, 22 Haziran 2026.
Çinli bir inşaat firması, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hızla büyüyen uydu kenti Karu'da büyük bir içme suyu projesini tamamlayarak binlerce kişiyi arıtılmış belediye suyuyla buluşturdu. (Fotoğraf: Hong Zehua/Xinhua)
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