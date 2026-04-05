Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya\'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
05.04.2026 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

KİLİSE SALDIRISINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri Kaduna eyaletindeki Arika bölgesinde First Evangelical ve St. Augustine Katolik Kilisesi'ne saldırdı. Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberlerde, çok sayıda kişinin kaçırıldığı kaydedildi.

Arika bölge yetkilisi Mark Bawa, çok sayıda saldırganın köye geldiğini, uzun süre burada kaldıklarını belirterek, kaçırılan kişileri bulmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.