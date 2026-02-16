Nijerya'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü - Son Dakika
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

16.02.2026 02:12
Nijerya'nın Niger eyaletinde köylere düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Borgu bölgesine bağlı köylere yaklaşık 200 kişinin silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Abiodun, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, olaylarda polis merkezi ve birçok evin kundaklandığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırılarda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

