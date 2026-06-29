Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Ketare kentinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nijerya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü - Son Dakika
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