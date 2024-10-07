Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 70'e çıktı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal İç Su Yolları Kurumundan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesindeki Gbajibo Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren kişi sayısının 70'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 150 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.
Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde 1 Ekim'de mevlitten dönen yaklaşık 300 kişinin bindiği tekne, Gbajibo Nehri'nde alabora olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tekne Faciası: 70 Ölü - Son Dakika
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