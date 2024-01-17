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Nijerya'da Tekne Kazasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Tekne Kazasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bugüne kadar 80 kişi kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Arama kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.

Nijerya\'da Tekne Kazasında Ölü Sayısı 12\'ye Yükseldi
17.01.2024 - 12:57,
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Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Shagunu bölge yetkililerinden Farouk Umar, Niger Nehri'ndeki tekne kazasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarında, 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Böylece kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Bugüne kadar bölgede yapılan çalışmalarda 80 kişinin kurtarıldığını kaydeden Umar, bu kişilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

Umar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Niger Eyaleti Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim Hussain, 15 Ocak'ta Niger Nehri'nde alabora olan teknede yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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