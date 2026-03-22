Nijerya'da Terör Olayları Artıyor - Son Dakika
Nijerya'da Terör Olayları Artıyor

22.03.2026 15:27
Nijerya, 2025'te terör saldırılarında %43 artışla dünyada 4. en fazla etkilenen ülke oldu.

Nijerya'da güvenlik sorunları 2025 yılında endişe verici boyutlara ulaşırken 2026 Küresel Terörizm Endeksi, ülkenin terör olayları ve can kayıplarında ciddi artış yaşadığını ortaya koydu.

Küresel Terörizm Endeksi'nin raporunda, Nijerya'nın geçen yıl terör faaliyetlerindeki belirgin artış nedeniyle iki basamak yükselerek dünyada en fazla etkilenen 4. ülke konumuna geldiği belirtildi.

Raporda, ülkede meydana gelen terör saldırılarının sayısının, 2024'te 120, 2025'te ise 171'e yükseldiği belirtilerek bunun, yüzde 43 artış anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Terör nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 513 olduğu 2024'e göre, yüzde 46 artışla 2025'te 750'ye çıktığı ifade edilen raporda, bunun 2020'den bu yana en yüksek seviye olduğu vurgulandı.

Raporda, ülkede terör kaynaklı ölümlerin 2022'den bu yana istikrarlı şekilde arttığı aktarıldı.

Şiddet olaylarının özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaştığı, bölgedeki Borno eyaletinin bu konudaki en ağır yükü taşıdığı belirtilen raporda, 2025 yılındaki saldırıların yüzde 67'sinin ve ölümlerin yüzde 72'sinin bu eyalette meydana geldiğine işaret edildi.

Raporda, Sahra Altı Afrika'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ise Nijerya'nın olumsuz bir tablo çizdiği aktarılarak, Sahel bölgesindeki beş ülkede hem saldırı hem de ölüm sayıları düşerken Nijerya'nın her iki kategoride de artış görülen tek ülke olduğunun altı çizildi.

Küresel ölçekte ise terör olaylarının belirli ülkelerde yoğunlaştığına işaret edilen raporda, Burkina Faso, Pakistan, Nijerya, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünya genelindeki terör kaynaklı ölümlerin yüzde 70'ini oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı dönemde Burkina Faso ve Nijer gibi bazı ülkelerde terör kaynaklı ölümlerde önemli düşüşler kaydedildiği aktarıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da Terör Olayları Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Nijerya'da Terör Olayları Artıyor - Son Dakika
