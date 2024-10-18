Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 167'ye yükseldi.
Jigawa Eyaleti Valisi Umar Namadi, yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de eyaletin Majiya bölgesinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının yükselmeye devam ettiğini belirtti.
Eyalette yaşanan trajik olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Namadi, dün akşam itibarıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 167'ye çıktığını söyledi.
Namadi, patlamada yaralanan 67 kişinin eyalet içinde ve dışındaki hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti.
Jigawa eyaletinin Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda 16 Ekim'de akaryakıt taşıyan tanker hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmişti.
Yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayın ardından ülke genelinde yakıt taşıma güvenliği protokollerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki tanker patlamasında ölü sayısı 167'ye yükseldi - Son Dakika
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