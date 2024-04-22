Nijerya Devlet Başkanı, Afrika\'da terörle mücadele merkezi kurulması çağrısında bulundu

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika kıtasında istihbarat paylaşımı, operasyonel koordinasyon ve kapasite geliştirme merkezi olarak hizmet verecek bölgesel bir terörle mücadele merkezinin kurulması çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen iki günlük "Afrika Terörle Mücadele Zirvesi"ne katıldı.

Tinubu, açılışta yaptığı konuşmada, Afrika'nın terörle mücadelede sadece güç kullanarak değil, aynı zamanda bunun yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik gibi temel nedenlerini ele alarak kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Kıtada istihbarat paylaşımı, operasyonel koordinasyon ve kapasite geliştirme merkezi olarak hizmet verecek bölgesel bir terörle mücadele merkezinin kurulması çağrısı yapan Tinubu, "Terörizme karşı ortak çabalarımızın kilit noktası, tam anlamıyla faaliyete geçecek bir bölgesel terörle mücadele merkezine duyulan acil ihtiyaçtır." dedi.

Tinubu, Afrika'nın terörizmin temel nedenlerini ele almaya çalışırken, fidye ve yasa dışı madencilik sorunlarını da ele alması gerektiğini vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"(Silahlı kişiler ve teröristler) Sadece insanları kaçırmakla kalmıyor, değerli kaynakları da kaçırıyor. Meşru hükümetlerin halkına eğitim, sağlık ve gıda sağlayarak daha iyi toplumlar yaratmak için kullanması gereken milyarlarca dolar, şimdi silahlara ve kargaşaya müdahale için harcanıyor."

Abuja'da düzenlenen Afrika Terörle Mücadele Zirvesi'ne Tinubu'nun yanı sıra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.