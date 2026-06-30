Nijerya, Güney Afrika'dan 271 Vatandaşını Geri Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya, Güney Afrika'dan 271 Vatandaşını Geri Getirdi

Nijerya, Güney Afrika\'dan 271 Vatandaşını Geri Getirdi
30.06.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, Güney Afrika'daki yabancı düşmanlığı nedeniyle 271 vatandaşını daha tahliye etti.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da artan yabancı düşmanlığı kaynaklı şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden gönüllü geri dönüş programı kapsamında 271 vatandaşını daha ülkeye getirdi.

Nijerya Diaspora Komisyonundan (NiDCOM) yapılan açıklamada, tahliye edilen 271 vatandaşı taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı belirtildi.

Tahliye operasyonunun Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla yürütülen gönüllü geri dönüş programı kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Güney Afrika'dan ülkelerine dönmek isteyen Nijeryalıların güvenli şekilde tahliye edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, tahliye programının, Güney Afrika'dan düzensiz göçmenlere yönelik artan baskılar ve bazı sivil grupların 30 Haziran'a kadar ülkedeki belgesiz göçmenlerin ayrılması çağrısının ardından başlatıldığı kaydedildi.

Son tahliye öncesinde iki etapta toplam 324 Nijeryalı ülkeye getirilmişti. Son uçuşla birlikte Güney Afrika'dan tahliye edilen Nijeryalıların sayısı 595'e yükseldi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılardan etkilenen Nijeryalıların güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için tahliye çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurmuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara "ülke yasalarına saygı göstermeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Politika, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, Güney Afrika'dan 271 Vatandaşını Geri Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
SMA’lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney’den açıklama geldi SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi
Kendisini su borusuna asarak intihar etti Kendisini su borusuna asarak intihar etti
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

20:44
Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde hayatını kaybetti
Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:10
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:47
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 21:31:02. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya, Güney Afrika'dan 271 Vatandaşını Geri Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.