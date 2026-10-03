Nijerya Kano\'da Maukibin Kadiriyya programı Abdülkadir Geylani anısına düzenlendi

Nijerya Kano'da Maukibin Kadiriyya programı Abdülkadir Geylani anısına düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Kano kentinde Kadiriyye tarikatının Maukibin Kadiriyya programı düzenlendi. Kabara'dan Mai Giginya'daki mezarlığa uzanan güzergahta yapılan geleneksel Maukib yürüyüşüne katılan mensuplar, Kur'an tilaveti, kaside ve dualarla Abdülkadir Geylani'yi andı.
Nijerya'nın Kano kentinde, Kadiriyye tarikatının önemli dini etkinliklerinden biri ola Maukibin Kadiriyya programı düzenlendi.
Kano'da Kadiriyye mensuplarının katıldığı programda, tarikatın kurucusu Abdülkadir Geylani'nin anılması amacıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dini sohbetlerin yanı sıra kasideler okundu.
Programın önemli bölümünü, katılımcıların Kano'da belirlenen güzergah boyunca gerçekleştirdiği geleneksel Maukib yürüyüşü oluşturdu.
Renkli kıyafetlerle yürüyen katılımcılar, dini ezgiler ve kasideler seslendirdi.
Kadiriyye mensuplarının Kano'daki geleneksel Maukib etkinliği, Kabara bölgesinden başlayarak Mai Giginya'daki mezarlığa uzanan güzergah üzerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, dualar okundu ve dini sohbetler yapıldı.
Maukibin Kadiriyya programı, farklı bölgelerden katılımcıları Kano'da bir araya getirdi.
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