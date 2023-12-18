Nijerya\'nın Sokoto eyaletinde dang humması vakaları tespit edildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde dang hummasının ortaya çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü İfedayo Adetifa, yaptığı yazılı açıklamada, Sokoto eyaletinin 3 bölgesinde, 71 şüpheli dang humması vakasının görüldüğünü belirtti.

Yapılan testlerde, 13'ünün pozitif çıktığını aktaran Adetifa, salgın nedeniyle herhangi bir ölüm kaydedilmediğini ifade etti.

Adetifa, rapor edilen şüpheli vakaların çoğunun 21-40 yaş aralığında olduğunu aktardı.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.