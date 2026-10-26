Nijerya'nın Taraba eyaletinde Binnari köyü saldırısında ölü sayısı 48'e yükseldi

Nijerya'nın Taraba eyaletinde Binnari köyü saldırısında ölü sayısı 48'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Taraba eyaletinde 23 Ekim'de Binnari köyünde cuma namazı için toplananlara açılan ateşte ölü sayısı 48'e çıktı. Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Victor Mshelizah bazı kişilerin saldırganlardan kaçarken nehirde boğulduğunu ve çok sayıda evin ateşe verildiğini bildirdi.
Nijerya'nın Taraba eyaletinde 23 Ekim'de bir köye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.
Taraba Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Victor Mshelizah, yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyüne düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Mshelizah, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e çıktığını bildirdi.
Ölenlerden bazılarının saldırganlardan kaçmaya çalışırken bölgedeki nehirde boğulduğunu aktaran Mshelizah, saldırıda çete üyelerinin çok sayıda evi ateşe verdiğini ifade etti.
Silahlı çete üyeleri, 23 Ekim'de eyaletin Binnari köyünde cuma namazı kılmak için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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