Nijerya Ordusu Boko Haram Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda 12 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun 5 Ocak'ta Borno eyaletine bağlı Sambisa Ormanı yakınlarında terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 12 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiğini kaydeden Gabkwet, teröristlere ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Gabkwet, bu operasyonun, ordunun ülkenin kuzeydoğusundaki Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP teröristlerinin kalıntılarını temizleme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.