Nijerya ve İngiltere'den Üç Anlaşma

Nijerya ile İngiltere arasında göç yönetimi, sınır güvenliği ve iş vizelerini kapsayan üç ayrı anlaşma imzalandı.

Nijerya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında 3 ayrı anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, imzalanan anlaşmaların ülkenin "şeffaf, kurallara dayalı ve karşılıklı fayda sağlayan" bir göç sistemi oluşturma hedefini yansıttığını belirtti.

Söz konusu düzenlemelerin düzensiz göçle mücadeleye katkı sağlayacağını kaydeden Tunji-Ojo, anlaşmaların yasal göç yollarının kötüye kullanımını engelleyeceğini ve sınır güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

Tunji-Ojo, anlaşmaların aynı zamanda ticareti artırmayı ve iş insanlarının hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçladığını, bunun Nijerya'nın ekonomik hedeflerine destek olacağını kaydetti.

Bakan Tunji-Ojo, imzalanan mutabakatların iki ülke arasında göç yönetimi, güvenlik ve ekonomik iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Öte yandan ziyaret kapsamında, Lagos limanlarının modernizasyonu için 746 milyon sterlinlik bir finansman anlaşmasının da öne çıkan başlıklardan biri olduğu aktarıldı.