Nijerya, Yabancı İşçilere Zorunlu Yıllık Vergi Uygulaması Getirdi

Nijerya hükümeti, ülkede yabancı işçi çalıştıran kuruluşlar ve yöneticilere zorunlu yıllık vergi uygulaması getirdi.
Yerel basına yansıyan haberlere göre, Nijerya hükümeti, ülkede yönetici konumunda yabancı personel çalıştıran kurumlara yıllık 15 bin dolar, diğer yabancı işçiler için ise 10 bin dolar zorunlu vergi uygulaması başlattı.
Diplomatik misyon çalışanları ve hükümet yetkilileri bu uygulamadan muaf tutulacak.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yaptığı açıklamada, Nijeryalılar ile yabancı işçiler arasında istihdam fırsatlarını dengelemek amacıyla zorunlu yıllık vergi uygulamasını getirdiklerini söyledi.
Hükümetin gelir ve yerlileştirmeyi arttırmayı amaçladığını belirten Tinubu, "Amaç, ülkedeki yabancı şirketlerde kalifiye Nijeryalılar için istihdam fırsatlarını arttırırken, gurbetçiler ve Nijeryalı iş gücü arasındaki ücret farklarını kapatmaktır." ifadesini kullandı.
Zorunlu yıllık vergi uygulamasına aykırı davranan kişi ve kuruluşlara para ve 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Vergi, bir yıl içinde en az 183 gün çalışanların yer aldığı kuruluşlara uygulanacak.
Verginin uygulanmasından Nijerya Göçmenlik Servisi sorumlu olacak.
Yerel basının Nijerya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, ülkede 150 binden fazla yabancı işçi bulunuyor. Yabancı işçilerin çoğunluğu petrol ve gaz, inşaat, telekomünikasyon ve konaklama sektörlerinde çalışıyor.
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