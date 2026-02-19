Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli ile Buluştu - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli ile Buluştu

19.02.2026 15:44  Güncelleme: 16:37
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Sahada gösterilen özenin kent yaşamının kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Özdemir, "Nilüfer’de farkı yaratan yaptığımız iş değil, o işe kattığımız gönüldür. Biz sadece sokakları ve parkları değil, yaptığımız işin vicdanını da temiz tutmak istiyoruz" dedi.

Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile Nikahevi'nde düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Burada konuşan Özdemir, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, yapılan her işin merkezinde insan olduğunu dile getirdi.

Özdemir, "Bir parkı temizlemek görevdir. Ama bir çocuğun güvenle oynayabilmesi için fazladan özen göstermek Nilüfer ruhudur. Çünkü biz biliyoruz ki yaptığımız her işin merkezinde insan var. O parkta oynayan çocuk da, bankta oturan büyüğümüz de, o yoldan geçen bir anne de bize emanettir" diye konuştu.

Kent yaşamının kalitesinin sahadaki emeğin gücüyle yükseldiğini belirten Özdemir, "Bir kent, onu yönetenlerle değil; ona değer katan insanlarla büyür. Sizler bu kentin yaşam kalitesini her gün yeniden inşa ediyorsunuz. Gösterdiğiniz her özen, bir çocuğun güvenine, bir ailenin huzuruna, bir kentin geleceğine dönüşüyor" dedi.

Özdemir, belediyecilik anlayışlarını, "Biz sadece sokakları ve parkları değil, yaptığımız işin vicdanını da temiz tutmak istiyoruz" sözleriyle özetledi.

"Sadece bir belediye değil, bir yaşam kültürü inşa ediyoruz"

Toplantıda ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Erdal Demirtaş'a teşekkür belgesi verildi. Görev yaptığı parkta yağmur sonrası ıslanan kaydırağın çocuklar tarafından kullanılamadığını fark eden Demirtaş, kendi üzerindeki kıyafetle kaydırağı silerek çocukların güvenle oynamasını sağladı. Bu davranışın Nilüfer Belediyesi'nin hizmet anlayışını simgelediğini belirten Özdemir, "Bir kaydırağı silen gönül, bir kentin hizmet anlayışını anlatır. Nilüfer'i farklı kılan sahip olduğumuz imkanlar değil; bu kente karşı hissettiğimiz sorumluluk ve birbirimize duyduğumuz saygıdır. Bu anlayışı büyüten her çalışma arkadaşımızla gurur duyuyorum. Çünkü biz birlikte sadece bir belediye değil, bir yaşam kültürü inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, sahada görev yapan tüm personele emekleri için teşekkür ederek, Nilüfer'de hizmet kalitesini birlikte yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Politika, Güncel, Son Dakika

