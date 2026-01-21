Nilüfer Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilindeki Çocuklara Özel Etkinlikler

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırladığı etkinlikler başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği atölyeler, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmeleri için hazırladığı etkinlikler büyük ilgi görüyor. 30 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek etkinlikler kapsamında Pancar Deposu, tasarım, oyun ve dans meraklılarını ağırlayacak.

"Benim Kulem" atölyesine katılan 7-11 yaş arası çocuklar, tahta çubuklardan kendi kulelerini tasarlayarak, el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirdi. 7-9 yaş arası çocuklar için de yapay zeka atölyesi gerçekleştirildi. Hayal ettikleri bir görseli yapay zeka desteğiyle oluşturan çocuklar, aynı zamanda oyunlar tasarladılar.

Çocukların etkinliklerinde başka bir durak da Koza Kütüphane oldu. "Kütüphane Dedektifleri Kelimelerin Peşinde" atölyesinde 8-13 yaş arası çocuklar, gruplar halinde rafların arasına gizlenen ipuçlarını takip etti. Dedektif gibi iz süren çocuklar kitaplara ulaşmaya çalıştılar.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde bilim meraklısı 10-14 yaş arası çocuklar, atölyelerde deneyerek öğrendi. "Bitkilerden Kağıt Kromatografisi" atölyesinde öğrenciler, bir yaprağın içindeki renkleri ayırarak keşfetti. "Fildişi Macunu Deneyi"nde ise kimyasal tepkime ve gaz oluşumunu renklerin ve köpüklerin eşliğinde hep birlikte gözlemlediler.

Yarıyıl tatili boyunca planlanan sinema gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, yapay zeka ve kodlama eğitimleri çocuklarla buluşmaya devam edecek.