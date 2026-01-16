Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Finaller Öncesi Gençlere Moral Ziyareti

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sınav dönemlerinde 24 saat hizmet veren Koza Kütüphane'de finallere hazırlanan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ders çalışan gençlerle sohbet eden Başkan Özdemir, sınav dönemine ilişkin ihtiyaç ve önerileri dinledi.

Finallere hazırlanan üniversite öğrencileriyle Koza Kütüphane'de bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin taleplerini dinleyerek sınav dönemine yönelik destekleri yerinde değerlendirdi. Gençlerin taleplerini not alan Özdemir, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti. Nilüfer Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çeşitli projeleri bulunduğunu hatırlatan Özdemir, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi'nde Nilbel Kafe ve Nilüfer Kent Lokantası'nı hayata geçirdiklerini ifade etti. Özdemir, bu alanlarda öğrencilerin uygun fiyatla sağlıklı beslenebildiğini ve güvenli bir ortamda sosyalleşebildiğini söyledi.

"Amacımız sizler için sağlıklı ve verimli ders çalışma ortamları oluşturmak"

Tıp fakültesi öğrencilerinin sınav takvimlerinin farklı olması nedeniyle kütüphanenin gece saatlerinde de açık tutulması yönündeki taleplerini değerlendiren Başkan Özdemir, "Daha önce 7 gün 24 saat açık olmayı denedik. Ancak ihtiyaç olmadığı dönemlerde gece saatlerinde çok sınırlı kullanım olduğunu gördük. Bu durum kamu kaynağı açısından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu. Sizlerden net bir ihtiyaç gelirse, buna göre yeniden düzenleme yapabiliriz. Amacımız sizler için sağlıklı ve verimli ders çalışma ortamları oluşturmak. Mimarlık gibi proje ağırlıklı bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Sizler bizim için kıymetlisiniz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Şadi Özdemir, gençleri çorba ikramına davet etti. Öğrenciler, Koza Kütüphane'nin sunduğu olanaklardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çorba ikramının kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

2 bin üniversite öğrencisine ulaşım desteği

Öte yandan, Nilüfer Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hafta içi sabahları 08.00–10.00 saatleri arasında BursaRay Üniversite Durağı ile kampüs içindeki KYK Öğrenci Yurdu önünde ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Görükle'de bulunan Nilüfer Gençlik Evi, öğrencilerin rahat bir şekilde ders çalışabileceği alanlar sunarken, Koza Kütüphane ise vize, bütünleme ve final dönemlerinde 24 saat hizmet veriyor. Üniversite öğrencileri için ikinci el kıyafet ve eşya desteği sağlanırken, Görükle'de bulunan NilPak Çamaşırevi'nde öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunuluyor. Ayrıca Bursa'da okuyan ve Nilüfer'de ikamet eden 2 bin üniversite öğrencisine ulaşım desteği de veriliyor.